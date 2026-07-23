Экипаж фрегата «Адмирал Головко» произвел пуски «Калибров» в Баренцевом море

Крылатые ракеты «Калибр» выпустил фрегат «Адмирал Головко» по условному противнику в Баренцевом море. Там же прошли масштабные учения экипажа корабля. «Адмирал Головко» и первый штатный носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» - мощнейшее высокоточное оружие, которое изначально предназначалось для поражения подлодок и кораблей. Теперь оно адаптировано и для работы по наземным и воздушным целям. Ракеты летят за тысячу километров.

Расчет главного ударного комплекса проводит тренировку. По плану боевой подготовки сбор здесь минимум раз в неделю, а то и чаще. Личный состав должен отрабатывать свои действия, то есть доводить их до автоматизма.

Командир ракетно-артиллерийской боевой части фрегата «Адмирал Головко» Илья в составе экипажа с момента приемки фрегата с завода. Уже год он занимает свою должность. За это время корабль провел целый ряд учений.

«Везде показала себя материальная часть хорошо, все прошло на отлично, все боевые упражнения были выполнены без каких-либо замечаний», - поделился командир.

На кадрах - Баренцево море, а там - работа по береговым мишеням артустановки А-192. Вот зенитно-артиллерийский комплекс «Палаш» поражает воздушные цели. А так действует ЗРК морского базирования «Полимент-Редут». Фрегат оснащен крылатыми ракетами. К слову, «Адмирал Головко» - первый штатный носитель «Циркона».

Морскую выучку каждый день совершенствуют рулевые и электрики штурманской боевой части. Сдают нормативы, другими словами, экзамены. Принимает их Роман, командир БЧ-1. На борту фрегата он с первого дня жизни корабля. Был в дальнем походе, все 186 суток в 2024-2025 годах. Принимал участие во всех учениях. Отвечал за навигационную безопасность плавания.

«И в Средиземном море выполняли задачи. Многократно выполняли задачи и в акватории Баренцева моря, Норвежского моря, в Атлантическом океане. Конечно, это большая ответственность, мы к этому готовимся», - поделился командир штурманской боевой части фрегата «Адмирал Головко» Роман.

Корабль «Адмирал Головко» уже не раз доказал свои боевые возможности, а его экипаж - свой профессионализм. Но впереди новая работа на полигонах в Баренцевом море и новые походы в дальнюю океанскую зону. Боевая учеба на фрегате продолжается.

Сейчас фрегат «Адмирал Головко» в пункте постоянного базирования в городе Североморск. Но его экипаж находится в постоянной готовности к решению всех поставленных перед ним задач. В том числе по применению высокоточного ракетного оружия.

В прошлом месяце с рабочим визитом в Североморск приезжал помощник президента Николай Патрушев. Во время своей поездки председатель Морской коллегии РФ посетил фрегат «Адмирал Головко» и провел совещание по вопросам обеспечения безопасности Арктической зоны.