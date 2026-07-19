ВС РФ ударили по украинским портам и судам с военным грузом

Вооруженные силы Российской Федерации ударили по двум морским судам с грузом военного назначения для ВСУ в порту «Одесса» и двум в районе острова Змеиный, с которых боевики запускали беспилотники и безэкипажные катера. Об этом сообщает Минобороны нашей страны.

Также были повреждены инфраструктура в порту «Одесса», цех сборки ударных дронов дальнего действия и места стоянки бензовозов. В порту «Южный» ВС РФ сожгли склад военного имущества.

В пятнадцати километрах северо-восточнее порта «Одесса», в районе населенного пункта Новые Беляры, был нанесен удар по пяти резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенным для ВСУ.

Для ударов наши военные использовали противокорабельные ракеты «Оникс», крылатые ракеты воздушного базирования и барражирующие боеприпасы.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.