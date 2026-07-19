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ВС РФ ударили по украинским портам и судам с военным грузом

Удары наносились крылатыми ракетами воздушного базирования, барражирующими боеприпасами и противокорабельными ракетами «Оникс».
19-07-2026 19:39
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы Российской Федерации ударили по двум морским судам с грузом военного назначения для ВСУ в порту «Одесса» и двум в районе острова Змеиный, с которых боевики запускали беспилотники и безэкипажные катера. Об этом сообщает Минобороны нашей страны.

Также были повреждены инфраструктура в порту «Одесса», цех сборки ударных дронов дальнего действия и места стоянки бензовозов. В порту «Южный» ВС РФ сожгли склад военного имущества.

В пятнадцати километрах северо-восточнее порта «Одесса», в районе населенного пункта Новые Беляры, был нанесен удар по пяти резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенным для ВСУ.

Для ударов наши военные использовали противокорабельные ракеты «Оникс», крылатые ракеты воздушного базирования и барражирующие боеприпасы.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #оникс #одесса #ВСУ #остров Змеиный #Порт
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