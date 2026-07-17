Осьмаков: разработан проект закона «О гражданско-военной интеграции»

Заместитель министра обороны Василий Осьмаков заявил о том, что уже разработаны концепция и проект закона «О гражданско-военной интеграции». Он сделал это в ходе доклада на заседании Коллегии МО РФ.

«В части принятия федерального закона "О гражданско-военной интеграции" разработаны концепция и проект. Ведется экспертное обсуждение текста законопроекта», - отметил Осьмаков.

В российском оборонном ведомстве отметили, что принятие такого закона повысит экономическую эффективность расходов на оборону. Это произойдет за счет привлечения частных ресурсов - на взаимовыгодной и добровольной основе.

Также Василий Осьмаков доложил министру обороны России о том, что на базе технополиса «ЭРА» сформирован проектный офис. На базе государственной информационной системы уже функционирует сервис «Воентех». Он нужен для сбора и поддержки инициатив по перспективным разработкам в интересах Вооруженных сил России.

Осьмаков добавил, что через этот сервис уже поступило более 300 заявок. Из этого количества 100 заявок успешно прошли предварительную экспертизу, 25 из них поддержали органы военного управления.

Ранее заместитель обороны Алексей Криворучко заявил, что количество поставленных в войска дронов выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Он сделал это, как и Василий Осьмаков, во время доклада Андрею Белоусову на заседании Коллегии МО РФ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.