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Дроны поразили солнечную электростанцию в Одесской области

Станция питала электричеством портовую инфраструктуру и предприятия в Черноморске.
Тимур Шерзад 20-07-2026 16:19
© Фото: ТРК «Звезда»

Источник Zvezdanews сообщает о нанесении огневого поражения объектам украинской солнечной электростанции в Одесской области. Это было сделано при помощи беспилотных летательных аппаратов. 

Уточняется, что удар наносился в 13.00 сегодня, 20 июля. Мощности станции использовались в том числе для обеспечения электрической энергией предприятий украинского ВПК, а также портовой инфраструктуры. 

Отмечено, что солнечная электростанция находилась на территории города Черноморск. Источник нашего телеканала уточнил ее координаты - 46.310944, 30.637621.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли удары по газовому заводу и логистическому центру на Украине. Это было сделано с применением дрона «Гербера-4 сикер».

#армия #бпла #беспилотники #Беспилотные летательные аппараты #Энергетика #электростанция #инфраструктура #Одесская область #Черноморск #солнечная электростанция #Огневое поражение
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