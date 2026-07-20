Дроны поразили солнечную электростанцию в Одесской области

Источник Zvezdanews сообщает о нанесении огневого поражения объектам украинской солнечной электростанции в Одесской области. Это было сделано при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Уточняется, что удар наносился в 13.00 сегодня, 20 июля. Мощности станции использовались в том числе для обеспечения электрической энергией предприятий украинского ВПК, а также портовой инфраструктуры.

Отмечено, что солнечная электростанция находилась на территории города Черноморск. Источник нашего телеканала уточнил ее координаты - 46.310944, 30.637621.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли удары по газовому заводу и логистическому центру на Украине. Это было сделано с применением дрона «Гербера-4 сикер».