ВКС России отправили «Бандероль» по емкостям с топливом в Одессе

ВКС России нанесли удар по инфраструктуре противника в городе Одесса. Об этом сообщил источник Zvezdanews.

Удар был нанесен сегодня, 20 июля, в 15.00. Российские военнослужащие применили малокалиберную крылатую ракету «Бандероль». Целью стали емкости с топливом на территории украинского нефтегазового предприятия «Эксимнефтепродукт».

Источник отметил, что результатом удара стало масштабное возгорание на объекте. Он также привел координаты, по которым осуществлялся пуск, - 46.518365, 30.718969.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры удара по судну с грузом для ВСУ. Оно находилось в акватории Черного моря в районе Одессы. В тот раз российские военнослужащие применили беспилотный летательный аппарат «Герань-4 сикер».