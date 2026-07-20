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ВКС России отправили «Бандероль» по емкостям с топливом в Одессе

Результат удара малокалиберной крылатой ракетой - масштабное возгорание на объекте.
Тимур Шерзад 20-07-2026 16:54
© Фото: ТРК «Звезда»

ВКС России нанесли удар по инфраструктуре противника в городе Одесса. Об этом сообщил источник Zvezdanews

Удар был нанесен сегодня, 20 июля, в 15.00. Российские военнослужащие применили малокалиберную крылатую ракету «Бандероль». Целью стали емкости с топливом на территории украинского нефтегазового предприятия «Эксимнефтепродукт».

Источник отметил, что результатом удара стало масштабное возгорание на объекте. Он также привел координаты, по которым осуществлялся пуск, - 46.518365, 30.718969. 

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры удара по судну с грузом для ВСУ. Оно находилось в акватории Черного моря в районе Одессы. В тот раз российские военнослужащие применили беспилотный летательный аппарат «Герань-4 сикер». 

#армия #ракета #одесса #топливо #удар #бандероль #МКР #Нефтегазовое предприятие #Эксимнефтепродукт
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