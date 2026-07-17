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Первый замглавы МО РФ Горнин оценил эффект от перевода цен госконтрактов

С декабря 2025 года началась практическая реализация перевода цен госконтрактов из «лимитных» в ориентировочные или фиксированные.
17-07-2026 18:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Переход от «лимитных» цен к ориентировочным и фиксированным в государственных контрактах позволил сформировать внутренний резерв бюджетных средств для финансирования приоритетных направлений. Об этом на заседании Коллегии Минобороны России сообщил первый заместитель министра обороны Леонид Горнин.

Замминистра также сообщил, что за первые шесть месяцев 2026 года Минобороны удалось перераспределить средства за счет оптимизации расходов и корректировки заданий государственного оборонного заказа по предложениям Генерального штаба. По его словам, высвобожденные ресурсы направлены прежде всего на закупку наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники, включая беспилотные летательные аппараты, средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также ударные системы.

Отдельно Горнин остановился на контроле за расходованием средств государственного оборонного заказа. Он отметил, что эту функцию выполняет Единая информационная система по ГОЗ (ЕИС ГОЗ), однако цифровой мониторинг, по его словам, не способен полностью заменить проверки на местах.

«Необходимы выездные проверки организаций ОПК с детальным анализом первичной документации, обоснованности затрат на предмет их реальности и экономической целесообразности, с оценкой эффективности расходования средств», - отметил первый замминистра.

Кроме того, Горнин предложил внедрить в ЕИС ГОЗ технологии искусственного интеллекта. По его словам, цифровые агенты смогут проводить предварительный анализ содержащихся в системе данных и помогать определять объекты для последующих проверок. Как отметил первый замминистра, сочетание цифрового мониторинга и очного аудита позволит создать более эффективную систему контроля за исполнением государственного оборонного заказа.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ценообразование #МО РФ #госконтракты #гоз #коллегия МО РФ #Леонид Горнин #первый замминистра обороны #внутренний резерв экономии бюджетных средств
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