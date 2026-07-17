Цивилева назвала 1586-й госпиталь одним из ведущих в военной медицине

Отмечающий 85-летие со дня основания 1586-й военный клинический госпиталь Минобороны России входит в число ведущих медицинских учреждений оборонного ведомства. С праздничной датой поздравила сотрудников лечебного учреждения статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева.

«Сегодня ваш госпиталь является одним из ведущих в системе военной медицины», - отметила Цивилева.

По ее словам, на протяжении десятилетий сотрудники госпиталя обеспечивают сохранение жизни и здоровья военнослужащих, оказывая медицинскую помощь на высоком профессиональном уровне. Замминистра подчеркнула, что в госпитале не только лечат пациентов, но и помогают им восстановиться и вернуться к полноценной жизни. Цивилева также отметила, что история медицинского учреждения тесно связана с историей российской армии.

«Когда необходимо быть на передовой, а порой рисковать жизнью для спасения военнослужащих, вы никогда не отступаете», - добавила она.

Замглавы Минобороны поблагодарила коллектив госпиталя за службу и пожелала его сотрудникам профессиональных успехов, новых достижений и дальнейшего развития медицинского учреждения.

На заседании Коллегии Минобороны Цивилева сообщила, что в состав медицинских рот и батальонов Вооруженных сил России впервые включили подразделения беспилотных систем.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.