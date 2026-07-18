Горемыкин: с 1 сентября вузы военные вузы начнут обучение по 11 новым специальностям

Вузы Минобороны РФ с 1 сентября начнут обучение по 11 новым специальностям. Об этом рассказал в ходе выступления на коллегии ведомства заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин.

Кроме того, в образовательной программе появятся 85 обновленных специальностей, а также 15 дополнительных программам повышения квалификации. По словам Горемыкина, уже завершается набор курсантов.

«Проведенные мероприятия военно-профессиональной ориентации позволили отобрать более 56 тыс. человек и повысить конкурс до 2,3 человека на место», - сказал Виктор Горемыкин.

Подготовка офицеров совершенствуется с учетом современных требований ведения боевых действий и применения новых технологий. Для этого 111 преподавателей прошли переподготовку и повышение квалификации, более трех тысяч получили боевой опыт в зоне СВО.

В 2026 году начнут работу три новых военных учебных заведения в Челябинске, Новочеркасске и Ульяновске, что позволит увеличить объем подготовки офицерских кадров.

Одновременно продолжается обновление материально-технической базы вузов. В этом году планируется привести в нормативное состояние казарменно-жилищный фонд для размещения не менее 10 тысяч курсантов. Кроме того, в 14 вузов поставлено 45 современных тренажеров, благодаря чему уровень оснащенности военно-учебных заведений достиг 90%.

В ходе заседания коллегии глава оборонного ведомства Андрей Белоусов обсудил совершенствование системы военного образования. Также участники мероприятия уделили особое внимание модернизации Вооруженных сил, их оснащению и обеспечению боевых действий в зоне проведения специальной военной операции.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.