«Искандер» и «Герань-4» уничтожили ракетный комплекс ВСУ «Нептун»

Министерство обороны России опубликовало кадры поражения позиций берегового ракетного комплекса «Нептун» ВСУ в районе населенного пункта Рыбаковка Николаевской области.

Как сообщили в ведомстве, удар по объекту нанесли с применением оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и беспилотников «Герань-4». В результате атаки были уничтожены пусковая установка комплекса «Нептун», а также транспортно-заряжающая машина с боекомплектом.

Накануне ведомство опубликовало видеозапись ударов по сухогрузам, находившимся в порту Николаева. Отмечается, что беспилотники «Герань-4 сикер» поразили три сухогруза в порту Николаева.

Ранее Вооруженные силы РФ атаковали порты Украины, которые используются для доставки грузов ВСУ.