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«Искандер» и «Герань-4» уничтожили ракетный комплекс ВСУ «Нептун»

Удар по объекту был нанесен с применением оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и беспилотников «Герань-4».
Дарья Неяскина 18-07-2026 20:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры поражения позиций берегового ракетного комплекса «Нептун» ВСУ в районе населенного пункта Рыбаковка Николаевской области.

Как сообщили в ведомстве, удар по объекту нанесли с применением оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и беспилотников «Герань-4». В результате атаки были уничтожены пусковая установка комплекса «Нептун», а также транспортно-заряжающая машина с боекомплектом.

Накануне ведомство опубликовало видеозапись ударов по сухогрузам, находившимся в порту Николаева. Отмечается, что беспилотники «Герань-4 сикер» поразили три сухогруза в порту Николаева. 

Ранее Вооруженные силы РФ атаковали порты Украины, которые используются для доставки грузов ВСУ.

 

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