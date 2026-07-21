За ночь силы ПВО сбили 209 дронов над регионами России

Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 209 украинских дронов самолетного типа над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации российского оборонного ведомства, БПЛА сбили в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской и Рязанской областями. Также дроны были перехвачены над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Накануне над российскими регионами сбили 381 беспилотник самолетного типа. Вражеские дроны были перехвачены в небе над 16 регионами, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, ВС РФ продолжают громить вражеские объекты в ответ на террористические атаки киевского режима. Так, ночью был нанесен удар по ТЦ «Эпицентр» в Сумах, где украинские боевики прятали оружие.

Материал подготовили Виктория Стравинская и Николай Баранов.