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За ночь силы ПВО сбили 209 дронов над регионами России

Беспилотники были самолетного типа.
21-07-2026 08:25
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 209 украинских дронов самолетного типа над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации российского оборонного ведомства, БПЛА сбили в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской и Рязанской областями. Также дроны были перехвачены над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Накануне над российскими регионами сбили 381 беспилотник самолетного типа. Вражеские дроны были перехвачены в небе над 16 регионами, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, ВС РФ продолжают громить вражеские объекты в ответ на террористические атаки киевского режима. Так, ночью был нанесен удар по ТЦ «Эпицентр» в Сумах, где украинские боевики прятали оружие.

Материал подготовили Виктория Стравинская и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #бпла #беспилотники #дроны #противовоздушная оборона #российские регионы
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