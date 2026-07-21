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БПЛА поразили инфраструктуру ключевого узла газотранспортной системы Украины

Удар нанесли по оборудованию компрессорной станции «Сумская».
Тимур Шерзад 21-07-2026 12:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские FPV-дроны ударили по технологическому оборудованию компрессорной станции «Сумская». Об этом сообщил источник Zvezdanews

Отмечено, что эта станция входит в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов. Это ключевой узел газотранспортной системы Украины, подчеркнул источник. 

Уточняется, что эта система в прошлом обеспечивала основной объем транзита в Европу российского газа. 

Ранее сообщалось, что российский беспилотник поразил здание ТЦК в городе Чернигов. Цель загорелась - пожар вызвало попадание нашего дрона. А Минобороны России показало видео с ударами по украинскому газовому заводу и логистическому центру. 

#армия #беспилотник #бпла #газотранспортная система #сумская область #Огневое поражение #дрон-камикадзе #FPV-дрон #Станция Сумская
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