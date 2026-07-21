БПЛА поразили инфраструктуру ключевого узла газотранспортной системы Украины

Российские FPV-дроны ударили по технологическому оборудованию компрессорной станции «Сумская». Об этом сообщил источник Zvezdanews.

Отмечено, что эта станция входит в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов. Это ключевой узел газотранспортной системы Украины, подчеркнул источник.

Уточняется, что эта система в прошлом обеспечивала основной объем транзита в Европу российского газа.

Ранее сообщалось, что российский беспилотник поразил здание ТЦК в городе Чернигов. Цель загорелась - пожар вызвало попадание нашего дрона. А Минобороны России показало видео с ударами по украинскому газовому заводу и логистическому центру.