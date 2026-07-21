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«Герани» подожгли два логистических центра в Запорожье

Удары нанесли в целях нарушения логистических цепочек неприятеля.
21-07-2026 18:41
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об уничтожении двух логистических центров в городе Запорожье. Подчеркнуто, что они работали в интересах ВСУ. 

Российское оборонное ведомство отметило, что цель ударов - нарушение логистических цепочек противника и сокращение возможностей по доставке военных грузов. 

Уточняется, что при нанесении ударов применялись беспилотные летательные аппараты «Герань-4 сикер». Также сообщается о том, что, помимо самих центров, удалось повредить несколько грузовиков. Это произошло в результате вспыхнувшего пожара. 

Ранее сообщалось, что российские «Герани» сожгли украинские грузовики в Днепропетровской области. Грузовой автотранспорт применялся для перевозки беспилотников, заявили в МО РФ. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Автомобили #беспилотник #бпла #дрон #запорожье #Герань #герань-4 сикер #Логистические центры #Грузовые терминалы
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