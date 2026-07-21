«Герани» подожгли два логистических центра в Запорожье

Минобороны России сообщило об уничтожении двух логистических центров в городе Запорожье. Подчеркнуто, что они работали в интересах ВСУ.

Российское оборонное ведомство отметило, что цель ударов - нарушение логистических цепочек противника и сокращение возможностей по доставке военных грузов.

Уточняется, что при нанесении ударов применялись беспилотные летательные аппараты «Герань-4 сикер». Также сообщается о том, что, помимо самих центров, удалось повредить несколько грузовиков. Это произошло в результате вспыхнувшего пожара.

Ранее сообщалось, что российские «Герани» сожгли украинские грузовики в Днепропетровской области. Грузовой автотранспорт применялся для перевозки беспилотников, заявили в МО РФ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.