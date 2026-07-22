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За сутки средства ПВО сбили более 800 украинских дронов

Также наши военные поразили девять управляемых авиабомб.
22-07-2026 15:35
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские средства ПВО сбили за сутки более 800 беспилотников киевского режима. Об этом говорится в очередной сводке Минобороны России.

«Сбиты девять управляемых авиационных бомб и 808 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - сообщили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 186 998 беспилотников киевского режима. Помимо этого, враг потерял 673 самолета и 284 вертолета. Боевики лишились 667 зенитных ракетных комплексов, 30 252 танков и других боевых бронированных машин, 1 765 боевых машин РСЗО, 35 857 орудий полевой артиллерии и минометов. Также наши военные уничтожили 67 140 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Ранее Минобороны России продемонстрировало видеозапись ведения боевых действий за населенный пункт Благодатное в Запорожской области. Его освободили подразделения 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток». 

Также были опубликованы кадры боев за Артельное Харьковской области. Его успешно взяли под контроль военнослужащие подразделений группировки «Север» - 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) и 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #бпла #беспилотники #дроны #пво рф #Киевский режим #управляемые авиабомбы
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