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Фрадков сообщил о наращивании строительства военной инфраструктуры

Павел Фрадков заявил о том, что строить больше позволил перезапуск военно-строительного комплекса.
17-07-2026 18:16
© Фото: Надежда Чичерова, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Павел Фрадков заявил, что перезапуск военно-строительного комплекса позволил значительно нарастить строительство военной инфраструктуры. Он сказал это на заседании Коллегии МО РФ

В том числе, отметил Фрадков, строится и инфраструктура для новых соединений и воинских частей Вооруженных сил России.

«Организована масштабная работа по обустройству и расквартированию военнослужащих и размещению военной техники в рамках увеличения штатной численности Вооруженных сил», - подчеркнул Павел Фрадков.

При этом целевые показатели на первое полугодие 2026 года выполнены в полном объеме, без срывов, заметил он. Завершились работы на 34 объектах - всего это более 250 зданий и сооружений. 

Фрадков добавил, что приоритизация объектов строительства позволила ввести в строй в сжатые сроки военные госпитали, места проживания военнослужащих и военно-социальную инфраструктуру. До конца года, сказал замминистра, предусмотрен ввод ряда госпиталей, а также жилых домов и общежитий. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #строительство #Военно-строительный комплекс #Замминистра обороны #стройка #Павел Фрадков #Военная инфраструктура #коллегия МО РФ
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