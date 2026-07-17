Фрадков сообщил о наращивании строительства военной инфраструктуры

Заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Павел Фрадков заявил, что перезапуск военно-строительного комплекса позволил значительно нарастить строительство военной инфраструктуры. Он сказал это на заседании Коллегии МО РФ.

В том числе, отметил Фрадков, строится и инфраструктура для новых соединений и воинских частей Вооруженных сил России.

«Организована масштабная работа по обустройству и расквартированию военнослужащих и размещению военной техники в рамках увеличения штатной численности Вооруженных сил», - подчеркнул Павел Фрадков.

При этом целевые показатели на первое полугодие 2026 года выполнены в полном объеме, без срывов, заметил он. Завершились работы на 34 объектах - всего это более 250 зданий и сооружений.

Фрадков добавил, что приоритизация объектов строительства позволила ввести в строй в сжатые сроки военные госпитали, места проживания военнослужащих и военно-социальную инфраструктуру. До конца года, сказал замминистра, предусмотрен ввод ряда госпиталей, а также жилых домов и общежитий.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.