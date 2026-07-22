МО РФ сообщило о поражении складов с дронами в Одессе

Минобороны России заявило о нанесении огневого поражения объектам противника в городе Одесса и в Одесской области. Это сделали российские беспилотники.

Уточняется, что наши ударные беспилотные летательные аппараты были нацелены на вражеские склады с дронами. Эти БПЛА, отметили в МО РФ, были предназначены для поставки в распоряжение ВСУ.

Отмечено, что всего склада было три. Они располагались в Одессе, а также в населенном пункте Молодежное, в 10 километрах к юго-западу от города. Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что все три склада были успешно поражены.

Ранее ведомство продемонстрировало кадры огневого поражения сухогруза в порту Николаева. Сообщается, что в тот раз в ходе нанесения ударов по различным объектам применялись как беспилотники, так и высокоточное оружие воздушного базирования.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.