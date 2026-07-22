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Российские войска подожгли склад в промзоне Запорожья

На объекте зафиксирован пожар. Склад был задействован в логистических поставках для ВСУ.
Тимур Шерзад 22-07-2026 18:43
© Фото: ТРК «Звезда»

Вооруженные силы России нанесли удар по объекту в промзоне города Запорожье. Об этом сообщил источник Zvezdanews.

Уточняется, что цель удалось поразить. Отмечено, что на объекте зафиксировали объемный пожар. Источник поделился точными координатами пораженной цели - 47.835130, 35.237374.

Также источник заметил, что огневому поражению подверглись складские помещения. Они были звдействованы в логистической работе на пользу материально-техническому обеспечению ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские «Герани» поразили два украинских энергетических объекта в зоне проведения специальной военной операции. Речь идет о газоперерабатывающей установке в Харьковской области и об электрической подстанции в Сумской области.

#армия #пожар #ВС РФ #ВСУ #запорожская область #промзона #логистика #запорожье #Складские помещения
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