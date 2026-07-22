Минобороны поделилось кадрами ударов «Гераней» по четырем судам в Черном море

Минобороны опубликовало кадры ударов с применением беспилотников «Герань-4 сикер» по четырем морским сухогрузам и одному балкеру в акватории Черного моря и в порту «Черноморск». Киевский режим использовал корабли для доставки военных грузов и техники ВСУ. В результате ударов все цели поражены.

Также ранее днем была поражена портовая инфраструктура в Одесской области. Отличились ВКС России. В порту происходила замаскированная сборка, техобслуживание, а также запуск безэкипажных катеров. Под это были задействованы и закрытые причалы.

Российские ВС РФ ежедневно наносят подобные удары. В Минобороны неоднократно отмечали, что это снижает возможности Украины по транспортировке грузов военного назначения.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.