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Минобороны поделилось кадрами ударов «Гераней» по четырем судам в Черном море

Ранее ВКС России нанесли удары по портовой инфраструктуре в Одесской области.
22-07-2026 23:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны опубликовало кадры ударов с применением беспилотников «Герань-4 сикер» по четырем морским сухогрузам и одному балкеру в акватории Черного моря и в порту «Черноморск». Киевский режим использовал корабли для доставки военных грузов и техники ВСУ. В результате ударов все цели поражены.

Также ранее днем была поражена портовая инфраструктура в Одесской области. Отличились ВКС России. В порту происходила замаскированная сборка, техобслуживание, а также запуск безэкипажных катеров. Под это были задействованы и закрытые причалы.

Российские ВС РФ ежедневно наносят подобные удары. В Минобороны неоднократно отмечали, что это снижает возможности Украины по транспортировке грузов военного назначения.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #бпла #Черное море #Порт #сухогруз #БЭК #балкер #герань-4 сикер
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