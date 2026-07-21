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Расчет «Молнии» уничтожил дроноводов ВСУ на Краснолиманском направлении

Замаскированный пункт управления беспилотными аппаратами ВСУ был обнаружен в городской застройке.
21-07-2026 08:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты БПЛА самолетного типа «Молния-2» войск беспилотных систем в составе 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пункты управления беспилотными аппаратами и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что в ходе ведения воздушной разведки был обнаружен замаскированный пункт управления БПЛА в городской застройке. Затем было установлено, что данный пункт осуществлял координацию полетов ударных и разведывательных дронов, используемых противником для нанесения ударов и ведения разведки позиций российских войск и объектов гражданской инфраструктуры.

После получения целеуказания личный состав расчета приступил к выполнению боевой задачи. Техник звена незамедлительно провел предполетную подготовку беспилотного аппарата, осуществил монтаж крыла и установку осколочно-фугасной боевой части. После завершения всех необходимых проверок и тестирования систем управления оператор произвел запуск «Молнии».

«В мои обязанности входит пайка видеопередатчиков, сборка "Молний" и переборка всех внутренних частей, чтобы подготовиться к полету. Для нас самое главное - это собрать быстро технически "птицу", подготовить ее», - рассказал техник БПЛА «Молния-2» с позывным Тихий.

Выполнение задачи проходило в условиях активного противодействия средствам радиоэлектронной борьбы противника. Благодаря профессиональной выучке и слаженности действий военнослужащих подразделения цель была успешно поражена, что существенно снизило возможности ВСУ по ведению разведки и нанесению ударов на данном участке фронта.

Ранее расчет беспилотника-перехватчика «Молния-ПВО» 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил разведывательный и ударный беспилотники ВСУ самолетного типа на Краснолиманском направлении. Отмечалось, что оператор вывел аппарат в район цели, после чего «Молния» тараном уничтожила первый дрон неприятеля. Затем расчет выполнил повторный запуск и аналогичным способом поразил второй БПЛА противника.

Материал подготовили Анастасия Митина и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #бпла #ВСУ #краснолиманское направление #молния-2 #пункт управления БПЛА
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