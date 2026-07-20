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Офицер-танкист ГрВ «Запад»: боевики в Красном Лимане ноют, что их не кормят

Российский офицер подчеркнул, что время от времени вражеские пехотинцы молча покидают назначенные им позиции.
20-07-2026 13:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Начальник разведки 19-го полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Север заявил, что неприятель в городе Красный Лиман все время жалуется на плохое снабжение. Видео беседы с военнослужащим предоставило Минобороны России. 

«Вывести их не выводят, не ротируют, потому что некем. В перехватах постоянно нытье: "Нас не кормят, нас не снабжают"», - сказал Север. 

Он отметил, что командование ВСУ использует таких боевиков исключительно как «глаза». На эту роль определяют необученных солдат - настолько, что те открыто копают себе яму для укрытия, находясь на виду у операторов российских беспилотников. И тут же нарываются на российский огонь. Он назвал такое применение людей максимально бессмысленным. 

«Пришли, выкопали себе яму, тут же в нее легли. Не хватает только еще двойки, которая придет и их закопает там. То есть глупость вообще полнейшая», - подчеркнул начразведки. 

Он заметил, что, отправляя боевиков в такие ямы, командование ВСУ заранее не планирует тратить ресурсы на ротацию и снабжение. Он назвал такие наблюдательные пункты подготовленными могилами для людей. Поэтому, констатировал Север, время от времени пехотинцы неприятеля самовольно покидают назначенные им позиции.

При этом Север добавил, что у российских Вооруженных сил налажена система продавливания такой обороны - это становится делом времени. Он отметил, что, рассчитывая на дроны, враг упускает важную деталь - операторы БПЛА могут найти и уничтожить цель, но они не могут брать под контроль города. И в наступлении, и в обороне важнейшую роль играют именно люди. Он отдельно подчеркнул, что если у противника кончаются люди, то и целесообразность применения дронов тоже будет снижаться. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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