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За ночь над регионами России сбили 381 БПЛА

Перехват вражеских дронов происходил с 20.00 мск 19 июля до 8.00 мск 20 июля.
20-07-2026 08:41
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Дежурные средства ПВО в течение минувшей ночи сбили 381 украинский дрон над регионами России. Об этом сообщает Минобороны России.

Известно, что перехват и уничтожение вражеских беспилотных летательных аппаратов происходил в период с 20.00 мск 19 июля до 8.00 мск 20 июля. Дроны противника были самолетного типа.

Украинские БПЛА ликвидировали в небе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями. Также дроны сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Накануне российское оборонное ведомство сообщало, что ВС РФ продолжат громить объекты ВСУ, подчеркнув, что «сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем». В тот же день наши военнослужащие нанесли удары по двум морским судам с грузом военного назначения для ВСУ в порту «Одесса» и двум в районе острова Змеиный, с которых боевики запускали беспилотники и безэкипажные катера.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #бпла #регионы россии
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