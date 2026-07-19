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Минобороны показало кадры удара по судну с грузом для ВСУ в районе Одессы

ВС РФ нанесли удары по судам с военными грузами в портах «Одесса» и «Южный», а также уничтожили стоянки бензовозов и емкости с горюче-смазочными материалами.
19-07-2026 21:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры удара беспилотником «Герань-4 Сикер» по судну типа «Балкер» на внешнем рейде порта «Одесса». На кадрах видно, как дрон заходит на цель и успешно поражает ее. Удар пришелся в кормовую часть.

Ранее, в оборонном ведомстве сообщили об успешных ударах по судам с военными грузами для ВСУ и береговой инфраструктуре в портах «Одесса» и «Южный».

Били ракетами «Оникс», а также барражирующими боеприпасами и дронами. В итоге были поражены два судна в порте «Одесса» и два в районе острова Змеиный.

Также наши бойцы сожгли склад с военным имуществом, стоянки бензовозов и пять резервуаров с горюче-смазочными материалами для украинских боевиков.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #бпла #дрон #одесса #порт Южный #балкер #герань-4 сикер
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