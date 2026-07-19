Минобороны показало кадры удара по судну с грузом для ВСУ в районе Одессы

Минобороны России опубликовало кадры удара беспилотником «Герань-4 Сикер» по судну типа «Балкер» на внешнем рейде порта «Одесса». На кадрах видно, как дрон заходит на цель и успешно поражает ее. Удар пришелся в кормовую часть.

Ранее, в оборонном ведомстве сообщили об успешных ударах по судам с военными грузами для ВСУ и береговой инфраструктуре в портах «Одесса» и «Южный».

Били ракетами «Оникс», а также барражирующими боеприпасами и дронами. В итоге были поражены два судна в порте «Одесса» и два в районе острова Змеиный.

Также наши бойцы сожгли склад с военным имуществом, стоянки бензовозов и пять резервуаров с горюче-смазочными материалами для украинских боевиков.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.