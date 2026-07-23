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Расчет «Мста-С» уничтожил пункты управления дронами и опорники ВСУ

Получив координаты от воздушной разведки, артиллеристы уничтожили цели в лесополосе.
23-07-2026 08:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет самоходной гаубицы «Мста-С» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожил пункты управления БПЛА и опорные пункты с живой силой ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Получив координаты целей от воздушной разведки, расчет развернул орудие и приступил к выполнению боевой задачи. Мощным огнем из 152-миллиметровой пушки, применяя осколочно-фугасные снаряды повышенной дальности, артиллеристы уничтожили цели в лесополосе. После выполнения задачи расчет САУ быстро замаскировал машину и занял укрытие.

«Раньше не было дронов, из-за этого мы могли отработать в поле, в любом месте отработать. Сейчас стараемся больше укрыться», - рассказал старший наводчик с позывным Абуш.

Кадры объективного контроля, полученные с беспилотника в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении всех целей. В результате огневого налета противник потерял управление подразделениями на данном участке фронта. Это использовали наши штурмовые группы для дальнейшего наступления.

В ходе проведения СВО артиллерийские подразделения группировки войск «Запад» на Краснолиманском направлении днем и ночью продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления и опорных пунктов, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники ВСУ. Также расчеты гаубиц прикрывают действия сухопутных войск и ведут контрбатарейную борьбу.

Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику. Стрельба может производиться как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что расчеты БПЛА самолетного типа «Молния-2» войск беспилотных систем в составе 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пункты управления дронами и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО на Краснолиманском направлении. Отмечалось, что замаскированный пункт управления беспилотниками ходе ведения воздушной разведки был обнаружен в городской застройке.

Материал подготовили Анастасия Митина и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #гаубица #ВСУ #гаубицы #Мста-С #краснолиманское направление
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