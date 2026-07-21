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Армия России взяла под контроль Волоховское в Харьковской области

Населенным пунктом овладели подразделения группировки войск «Север».
21-07-2026 12:44
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Армия России взяла под контроль населенный пункт Волоховское в Харьковской области. Об этом говорится в новой сводке МО РФ о ходе проведения спецоперации.

Уточняется, что Волоховское взяли военнослужащие группировки войск «Север». Также за сутки подразделения группировки нанесли огневое поражение формированиям четырех украинских бригад на территории Харьковской области, и формированиям трех бригад врага в Сумской области. 

При этом за сутки ведения боевых действий неприятель потерял более 295 военнослужащих. Также противник лишился танка, трех боевых бронированных машин, восьми автомобилей, одного ЗРК, двух артиллерийских орудий, одной боевой машины РСЗО и станции РЭБ.

Ранее сообщалось, что разведка ВСУ проворонила забайкальцев, прокравшихся к населенному пункту Вольное через болотистую местность в пойме реки Гайчур. Благодаря использованию особенностей местности штурмовики освободили этот населенный пункт Днепропетровской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Минобороны #армия #Армия России #Харьковская область #МО #Наступательные действия #сводка #группировка "север" #Волоховское
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