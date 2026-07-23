Дроноводы уничтожили пять НРТК боевиков в Краматорском районе

Операторы БПЛА «Южной» группировки войск уничтожили пять наземных робототехнических комплексов ВСУ в Краматорском районе. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Операторы разрушают логистические пути противника, десятками уничтожая средства доставки боеприпасов и материальных средств к подразделениям ВСУ обороняющимся в населенных пунктах, расположенных за Константиновкой», - сказано в материале.

Средства воздушной разведки обнаружили в районе у населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Кондратовка и Куртовка пять наземных робототехнических комплексов врага с грузами для боевиков. FPV-дроны нанесли удар по ним, в результате чего транспортные платформы были уничтожены.

Доставка боеприпасов к украинским подразделениям была сорвана. В ожидании подхода российских подразделений враг пытается максимально насытить свои передовые, однако ему этого сделать не удается.

В военном ведомстве ранее сообщили, что расчеты войск беспилотных систем «Южной» группировки войск уничтожили автомобильную технику ВСУ в Краматорске в ДНР. Также наши военнослужащие ликвидировали пикап врага, сделали они это в районе населенного пункта Дружковское.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.