МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ поразили логистический центр на Украине

Еще, помимо прочего, поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.
20-07-2026 12:19
© Фото: Минобороны России

Минобороны России сообщило о нанесении огневого поражения украинскому логистическому центру. Он попал в список объектов, пораженных за сутки оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, а также ракетными войсками и артиллерией.

Помимо этого, удалось поразить объекты неприятельской топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Также поражены цеха сборки и хранения безэкипажных катеров врага. 

Еще российское оборонное ведомство рассказало о нанесении поражения местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности. 

Досталось и пунктам временной дислокации иностранных наемников и боевиков украинских вооруженных формирований. Это произошло в 142 районах, уточнили в МО РФ. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #ВС РФ #бпла #инфраструктура #Оперативно-тактическая авиация #Огневое поражение #логистический центр #Склады беспилотников #Склады БЭК
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
«Войска БПС группировки «Север»
2
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
3
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
4
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
5
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
6
УБИМ. Три машины в одной броне
7
Наземные беспилотники инженерных войск
8
БПЛА для войск БПС
9
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
10
Боевая подготовка призывников
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 