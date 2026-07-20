ВС РФ поразили логистический центр на Украине

Минобороны России сообщило о нанесении огневого поражения украинскому логистическому центру. Он попал в список объектов, пораженных за сутки оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, а также ракетными войсками и артиллерией.

Помимо этого, удалось поразить объекты неприятельской топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Также поражены цеха сборки и хранения безэкипажных катеров врага.

Еще российское оборонное ведомство рассказало о нанесении поражения местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности.

Досталось и пунктам временной дислокации иностранных наемников и боевиков украинских вооруженных формирований. Это произошло в 142 районах, уточнили в МО РФ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.