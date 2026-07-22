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Расчет «Града» уничтожил резервы ВСУ в Запорожской области

В результате боевой работы было уничтожено скопление резервов ВСУ в лесополосе, укрытия и более 70 украинских боевиков.
22-07-2026 06:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты разведывательных беспилотников группировки войск «Восток» обнаружили скопление живой силы ВСУ в лесополосе в Запорожской области. Противник сосредоточил там резервы для усиления передовых позиций и удержания занимаемых рубежей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Координаты выявленной цели передали расчетам реактивной артиллерии. Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» заранее подготовили огневые позиции, выбрали удобную точку для выхода, выполнили пристрелку и нанесли удар пакетом реактивных снарядов по району размещения противника.

«Выдвинулись, навелись, сделали три пристрелочных, после этого отработали по цели. В этот момент к нам вышел гексакоптер противника, но РЭБ помог нам отбиться. Основную часть FPV-дронов подавили, они падали, часть подрывалась. Тяжелый гексакоптер также подавили огнем», - рассказал командир машины с позывным Пчеловод.

Как отметил военнослужащий, расчет в основном выполняет задачи по подавлению живой силы противника. Также разбирает опорные пункты, чтобы российские бойцы успешно продвигались.

«Мы заранее подготавливаем место, ориентируемся и наводимся. Когда приходит задача, из нескольких точек выбираем самую удобную, чтобы отработать по цели. Приехали, навелись, поступила команда, что наши БПЛА уже наблюдают за целью и корректируют огонь. Сделали пристрелочные выстрелы в район цели, внесли поправки, после этого снаряды уже точно ложились по району размещения противника», - поделился топогеодезист с позывным Курумкан.

Он подчеркнул, что они работали по лесополосе, где находилось скопление живой силы. У «Града» большая площадь поражения, поэтому была накрыта значительная часть лесополосы.

В результате боевой работы было уничтожено скопление резервов ВСУ в лесополосе, укрытия и более 70 украинских боевиков.Уничтожение резервов противника снизило их возможности по усилению передовых позиций и поддержало продвижение подразделений группировки «Восток» на данном участке в Запорожской области.

Ранее расчет РСЗО «Град» группировки войск «Восток» уничтожил опорный пункт боевиков в Запорожской области. Отмечалось, что цель обнаружили разведывательные дроны. Также бойцы ВС РФ ликвидировали до 20 украинских боевиков.

Материал подготовили Анастасия Митина и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #бпла #ВСУ #РСЗО #Град #запорожская область
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