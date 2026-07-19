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Дроноводы оставили боевиков без боеприпасов в Дружковке

Бойцы уничтожили роботизированные комплексы, доставляющие снаряды ВСУ.
19-07-2026 05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы войск беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили два робототехнических комплекса ВСУ в Дружковке. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Бойцы разрушают логистические пути украинских боевиков, уничтожая средства доставки боеприпасов и материальных средств к их подразделениям, обороняющимся в населенных пунктах, расположенных за Константиновкой.

В ходе воздушной разведки расчеты беспилотников обнаружили на трассе у Дружковки два наземных робототехнических комплекса (НРТК) ВСУ с грузами для противника.

В результате российские бойцы ликвидировали комплексы FPV-дронами. Доставка боеприпасов к украинским подразделениям сорвана.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

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