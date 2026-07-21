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Боевик ВСУ рассказал, как его атаковали свои же дроны после сдачи в плен

Украинское командование бросило Сергея Мороченого в Константиновке без еды и связи, а потом пыталось убить.
21-07-2026 17:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный из 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Мороченый рассказал, как его в Константиновке (ДНР) пытались убить свои же дроноводы. Видеозапись с показаниями пленного предоставили в Минобороны России.

По признанию Мороченого, украинское командование, заведя военнослужащего на позицию в Константиновке, использовало его как «колокольчик». Единственным заданием было отбивать по рации три цифры. 

«По рации мы должны были отбивать пароль 4-5-0, что означало, что все хорошо», - признался пленный.

Сергей отметил, что командование ВСУ даже не сбрасывало ему еду с коптеров. Он просил вывести его с позиции, но слышал противоречивые слова. После того как украинские командиры поняли, что Мороченый сдался в плен штурмовикам 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, к его позиции прилетел тяжелый коптер и начал ронять сбросы. Впрочем, безуспешно - именно поэтому военнослужащий ВСУ и смог дать это интервью. 

Ранее пленный украинец сообщил, что его подразделение в Константиновке не ротировали 80 дней. Военнослужащие неоднократно просили командование ВСУ о выводе с позиций, однако сверху отвечали, что это невозможно из-за нехватки личного состава.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ДНР #Донбасс #ВСУ #пленные #константиновка #Украинские боевики #4 омсбр #Сергей Мороченый #156 омбр
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