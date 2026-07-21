Опубликованы кадры полета Ту-95МС над водами Японского моря

Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщило МО РФ.

Отмечено, что продолжительность полета превысила 11 часов. При этом истребительным сопровождением занимались экипажи российских самолетов Су-35С и Су-30СМ.

В российском оборонном ведомстве отметили, что экипажи дальней авиации совершают полеты регулярно. Самолеты появляются над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Балтийского моря.

При этом в Минобороны России подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее сообщалось, что российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полет над водами Балтики. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.