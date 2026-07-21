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Опубликованы кадры полета Ту-95МС над водами Японского моря

Продолжительность полета стратегических ракетоносцев составила более 11 часов.
21-07-2026 16:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщило МО РФ.

Отмечено, что продолжительность полета превысила 11 часов. При этом истребительным сопровождением занимались экипажи российских самолетов Су-35С и Су-30СМ.

В российском оборонном ведомстве отметили, что экипажи дальней авиации совершают полеты регулярно. Самолеты появляются над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Балтийского моря.

При этом в Минобороны России подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее сообщалось, что российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полет над водами Балтики. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #дальняя авиация #Су-30СМ #летчики #Ту-95МС #су-35с #Японское море #стратегические ракетоносцы
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