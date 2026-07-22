МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВКС России поразили портовые объекты в Одесской области

Противник осуществлял замаскированную сборку, обслуживание и запуск безэкипажных катеров на портовых объектах, которые поразили российские летчики.
Тимур Шерзад 22-07-2026 15:12
© Фото: Nina Liashonok, Keystne Press Agency, Global Look Press

Портовая инфраструктура в Одесской области стала целью российских летчиков. О нанесенных по ней ударах ВКС России сообщил источник Zvezdanews

Отмечено, что там осуществлялись замаскированная сборка, техническое обслуживание, а также запуск безэкипажных катеров. Под это были задействованы и закрытые причалы. 

Источник раскрыл и координаты объектов, по которым наносились удары, - 46.5040, 30.7288. Результат огневого поражения - критические повреждения складских мощностей неприятеля. На объектах были зафиксированы очаги возгорания.

Ранее Минобороны России продемонстрировало кадры поражения сухогруза в порту города Николаев. Удар наносился беспилотными летательными аппаратами «Герань-4 сикер».

#вкс россии #армия #беспилотники #удары #Возгорание #Одесская область #Огневое поражение #БЭК #Безэкипажные катера #портовая инфраструктура
1
«Войска БПС группировки «Север»
2
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
3
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
4
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
5
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
6
УБИМ. Три машины в одной броне
7
Наземные беспилотники инженерных войск
8
БПЛА для войск БПС
9
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
10
Боевая подготовка призывников
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 