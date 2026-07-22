ВКС России поразили портовые объекты в Одесской области

Портовая инфраструктура в Одесской области стала целью российских летчиков. О нанесенных по ней ударах ВКС России сообщил источник Zvezdanews.

Отмечено, что там осуществлялись замаскированная сборка, техническое обслуживание, а также запуск безэкипажных катеров. Под это были задействованы и закрытые причалы.

Источник раскрыл и координаты объектов, по которым наносились удары, - 46.5040, 30.7288. Результат огневого поражения - критические повреждения складских мощностей неприятеля. На объектах были зафиксированы очаги возгорания.

Ранее Минобороны России продемонстрировало кадры поражения сухогруза в порту города Николаев. Удар наносился беспилотными летательными аппаратами «Герань-4 сикер».