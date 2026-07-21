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Дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полет над водами Балтики

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С.
21-07-2026 16:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

МО РФ сообщило о том, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет. Они сделали это над нейтральными водами Балтийского моря.

Отмечено, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С. При этом на отдельных этапах маршрута российские Ту-22М3 сопровождались истребителями иностранных государств.

Уточняется, что продолжительность полета бомбардировщиков составила более четырех часов. В Минобороны России добавили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Балтийского моря

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#авиация #вкс россии #армия #Ту-22М3 #истребители #су-35с #Балтика #Балтийское море #нейтральные воды #дальние бомбардировщики
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