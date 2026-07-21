Дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полет над водами Балтики

МО РФ сообщило о том, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет. Они сделали это над нейтральными водами Балтийского моря.

Отмечено, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С. При этом на отдельных этапах маршрута российские Ту-22М3 сопровождались истребителями иностранных государств.

Уточняется, что продолжительность полета бомбардировщиков составила более четырех часов. В Минобороны России добавили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Балтийского моря.

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.