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«Герани» поразили украинские локомотивы в Запорожской области

Пораженные железнодорожные составы доставляли грузы военного назначения.
20-07-2026 15:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило о нанесении огневого поражения украинским железнодорожным составам. Это сделали расчеты беспилотных летательных аппаратов «Герань».

Уточняется, что цели находились на территории Запорожской области. Подчеркнуто, что эти поезда занимались доставкой грузов военного назначения. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что регулярные удары по железнодорожной инфраструктуре, а также локомотивам, задействованным в снабжении войск противника, нарушают транспортную логистику украинских вооруженных формирований. При этом успешность нанесения ударов подтверждается средствами объективного контроля, добавили в МО РФ. 

Ранее Минобороны России показало кадры удара по судну с грузом для ВСУ в районе Одессы. Оно было поражено беспилотником «Герань-4 сикер». 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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