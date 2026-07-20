«Герани» поразили украинские локомотивы в Запорожской области

Минобороны России сообщило о нанесении огневого поражения украинским железнодорожным составам. Это сделали расчеты беспилотных летательных аппаратов «Герань».

Уточняется, что цели находились на территории Запорожской области. Подчеркнуто, что эти поезда занимались доставкой грузов военного назначения.

В российском оборонном ведомстве отметили, что регулярные удары по железнодорожной инфраструктуре, а также локомотивам, задействованным в снабжении войск противника, нарушают транспортную логистику украинских вооруженных формирований. При этом успешность нанесения ударов подтверждается средствами объективного контроля, добавили в МО РФ.

Ранее Минобороны России показало кадры удара по судну с грузом для ВСУ в районе Одессы. Оно было поражено беспилотником «Герань-4 сикер».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.