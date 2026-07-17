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Щербинин: система ситуационной осведомленности повысила эффективность войск

Дмитрий Щербинин отметил, что применение системы ситуационной осведомленности обеспечило доступ военнослужащих к востребованным цифровым сервисам в реальном времени.
17-07-2026 16:34
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Использование системы ситуационной осведомленности в тактическом и оперативном звеньях повысило эффективность действий российских подразделений в зоне специальной военной операции. Об этом на заседании Коллегии Минобороны России сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Щербинин.

По его словам, система обеспечивает воинские части доступом к необходимым цифровым сервисам в режиме реального времени, что, как отметил замминистра, позволило повысить эффективность ведения боевых действий.

Щербинин представил доклад о ходе цифровой трансформации Вооруженных сил России, которая, по данным Минобороны, реализуется в рамках утвержденной концепции. Как сообщили в оборонном ведомстве, ее целью является внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта для развития системы военного управления.

Замминистра также рассказал, что в первом полугодии началась практическая реализация положений концепции, были утверждены профильные документы для видов и родов войск, а в центральных органах военного управления появились заместители руководителей, отвечающие за цифровую трансформацию.

Отдельно Щербинин остановился на применении технологий искусственного интеллекта. По его словам, в Минобороны развернули локальную справочно-рекомендательную систему на базе большой языковой модели, которая уже используется органами военного управления в повседневной деятельности.

Кроме того, в министерстве продолжают внедрение единой информационной среды, предназначенной для управления финансами, логистикой, имуществом и другими направлениями работы.

«В первом полугодии завершено развертывание функциональных сервисов и обеспечена их информационная безопасность на основе сертифицированных средств защиты», - сказал Дмитрий Щербинин.

Во втором полугодии, как сообщил замминистра, планируется расширить перечень цифровых сервисов и подключить к инфраструктуре проекта «СВОД» новых пользователей из состава группировок войск.

Ранее министру обороны России Андрею Белоусову доложили о работе подразделений беспилотных систем, их оснащении и развитии средств анализа применения беспилотных летательных аппаратов. Доклад представил начальник отдела войск беспилотных систем объединения в ходе рабочей поездки министра на пункт управления группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #искусственный интеллект #Коллегия Минобороны России #СВО #Заместитель министра обороны #Свод #Концепция цифровой трансформации #Дмитрий Щербинин #справочно-рекомендательная система
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