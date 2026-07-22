ВС России поразили два сухогруза, доставлявших грузы для боевиков

Армия России поразила два сухогруза, доставлявших грузы для боевиков ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В сообщении оборонного ведомства уточняется, что сегодня наши бойцы продолжили нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Ударными беспилотниками на переходе морем поражены два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты «Одесса» и «Черноморск».

Ранее источник Zvezdanews сообщил о поражении портовой инфраструктуры в Одесской области. Там наносили удары ВКС России. Отмечено, что в порту осуществлялись замаскированная сборка, техническое обслуживание, а также запуск безэкипажных катеров. Под это были задействованы и закрытые причалы.

До этого Минобороны России сообщило, что российские «Герани» поразили два украинских энергетических объекта в зоне проведения специальной военной операции. Речь идет о газоперерабатывающей установке в Харьковской области и об электрической подстанции в Сумской области. В результате удара беспилотников удалось вывести установку из строя, а подстанция мощностью 330 кВт получила значительные повреждения ключевых узлов.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.