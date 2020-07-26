«Уникальная по дальности и точности стрельбы»: в МО РФ рассказали об испытаниях ракеты «Циркон»

В настоящее время успешно завершаются работы по созданию современных систем вооружения для Военно-морского Флота: подводного комплекса, оснащаемого беспилотными аппаратами «Посейдон» и гиперзвукового ракетного комплекса «Циркон».

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» подтвердили ее уникальные характеристики по дальности и точности стрельбы, заявили в Минобороны РФ.

В декабре прошлого года глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов рассказал, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» и крылатые ракеты «Калибр» могут быть размещены на всех кораблях новых серий.

«Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая ОАО «ВПК "НПО машиностроения"», которая входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета как по сравнению с другими российскими противо­корабельными ракетами, так и с противокорабельными ­ракетами, стоящими на вооружении других стран.