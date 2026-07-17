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Белоусов обсудил совершенствование системы военного образования

Андрей Белоусов провел заседание Коллегии Минобороны России.
17-07-2026 15:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов обсудил совершенствование системы военного образования. Он сделал это в ходе заседания Коллегии Министерства обороны Российской Федерации. Об этом сообщило МО РФ. 

«Обсуждались вопросы совершенствования системы военного образования, медицинского обеспечения, модернизации строительного и имущественного комплексов», - говорится в сообщении.

Обсуждались и иные вопросы. Особое внимание уделили модернизации Вооруженных сил, их оснащению и обеспечению боевых действий в зоне проведения специальной военной операции. В это обсуждение вошли в том числе вопросы развития войск беспилотных систем, противодействия средствам воздушного нападения неприятеля, а также совершенствование системы материально-технического обеспечения. 

В ходе заседания Коллегии обсудили и тему реализации мер социальной поддержки. Речь шла как о военнослужащих, так и о членах их семей. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что в заседании участвовали помощник президента России Алексей Дюмин, представители командований военных округов, флотов, а также руководители центральных органов военного управления.

Ранее Андрей Белоусов рассказал о внедрении искусственного интеллекта в дроны, находясь на пункте управления группировки «Центр». А до этого он заявил, что в Вооруженных силах России создают «витрину данных» для применения ИИ в беспилотных летательных аппаратах. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Военное образование #нцуо #образование #МО РФ #Андрей Белоусов #коллегия МО РФ
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