Белоусов уделил особое внимание модернизации ВС РФ на заседании Коллегии

Министр обороны России Андрей Белоусов на заседании Коллегии ведомства отдельно остановился на модернизации Вооруженных сил и их оснащении современными образцами вооружения и военной техники. Об этом сообщило Минобороны России.

Одной из центральных тем стало обеспечение российских подразделений, участвующих в боевых действиях. Участники заседания обсудили развитие войск беспилотных систем, совершенствование противодействия средствам воздушного нападения, а также организацию бесперебойных поставок техники, вооружения и других необходимых ресурсов.

Кроме того, внимание было уделено повышению эффективности материально-технического обеспечения армии. В ведомстве отметили, что эти направления рассматривались в контексте дальнейшего развития Вооруженных сил и выполнения задач в зоне специальной военной операции.

Заседание было посвящено промежуточным итогам работы Минобороны за первое полугодие 2026 года. Белоусов напомнил, что задачи, обозначенные на декабрьской Коллегии в конце 2025 года, были рассчитаны на шесть месяцев и год.

Белоусов заслушал доклады своих заместителей о результатах работы по курируемым направлениям и мероприятиях, запланированных до конца года. Он поручил им обозначить не только ожидаемые результаты, но и риски, которые могут помешать выполнению поставленных задач.

Помимо модернизации армии и обеспечения боевых действий, на заседании рассмотрели вопросы развития военного образования и медицинского обеспечения. Участники также обсудили обновление строительного и имущественного комплексов Минобороны. Отдельной темой стали меры социальной поддержки военнослужащих и членов их семей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.