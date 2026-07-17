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Санчик доложил Белоусову о мероприятиях по развитию системы МТО

Александр Санчик заявил, что мобильность и боевой потенциал группировок войск повышены за счет увеличения на 30% количества высокопроходимых мобильных средств передвижения в штурмовых подразделениях.
17-07-2026 15:58
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель министра обороны России Александр Санчик доложил главе МО РФ Андрею Белоусову о проведении мероприятий по развитию системы материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации. Он сделал это в ходе заседания Коллегии Минобороны России

Санчик отметил, что удалось повысить мобильность и боевой потенциал группировок войск. Это сделано за счет увеличения на 30% количества высокопроходимых мобильных средств передвижения в штурмовых подразделениях - в это число включаются и багги, и мотовездеходы и мотоциклы, отметили в МО РФ.

Еще замминистра обороны заявил о том, что в войсках в два раза увеличили объемы грузов, доставляемых на линию боевого соприкосновения. Это сделано за счет комплексного применения беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических комплексов. 

При этом Александр Санчик заметил, что в рамках технического перевооружения ремонтно-восстановительных органов в МО РФ организовали цикличное обучение и повышение квалификации специалистов-ремонтников, которые трудятся на предприятиях промышленности. Результат - сокращение сроков восстановления вооружения, военной и специальной техники.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #бпла #беспилотники #МТО #Андрей Белоусов #доставка грузов #Александр санчик #заседание коллегии #Заместитель министра обороны #коллегия МО РФ #Высокопроходимая техника
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