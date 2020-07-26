Минобороны: завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Минобороны: завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
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Минобороны: завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Минобороны: завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
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