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Пленный сообщил, что его подразделение в Константиновке не ротировали 80 дней

По словам пленного, украинские военнослужащие неоднократно просили о выводе с позиций, однако командование отвечало, что не может провести эвакуацию из-за нехватки личного состава.
17-07-2026 15:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный украинский военнослужащий заявил, что подразделение Вооруженных сил Украины, в составе которого он находился в Константиновке, не выводили на ротацию около 80 дней. Об этом он рассказал на видео, опубликованном Минобороны России.

По словам военнослужащего, после мобилизации и подготовки его направили в 156-ю бригаду ВСУ, где подразделение оставалось на позициях значительно дольше обещанного срока.

«Нам говорили, что мы будем только месяц, может, больше, а тут уже 80 дней прошло, не меняли, нет людей», - рассказал пленный.

По его словам, подразделение находилось на окраине Константиновки и не располагало информацией об общей обстановке. Пленный также сообщил, что после отключения радиосвязи по их позиции был нанесен удар с применением беспилотников, в результате которого было разрушено здание, где находились боевики.

Другой пленный военнослужащий рассказывал, что украинское командование не владело реальной обстановкой в районе Константиновки и отправило его подразделение в дом, где уже находились российские бойцы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #плен #ротация #пленный #константиновка #СВО #тцк
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