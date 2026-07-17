Пленный украинский военнослужащий заявил, что подразделение Вооруженных сил Украины, в составе которого он находился в Константиновке, не выводили на ротацию около 80 дней. Об этом он рассказал на видео, опубликованном Минобороны России.

По словам военнослужащего, после мобилизации и подготовки его направили в 156-ю бригаду ВСУ, где подразделение оставалось на позициях значительно дольше обещанного срока.

«Нам говорили, что мы будем только месяц, может, больше, а тут уже 80 дней прошло, не меняли, нет людей», - рассказал пленный.

По его словам, подразделение находилось на окраине Константиновки и не располагало информацией об общей обстановке. Пленный также сообщил, что после отключения радиосвязи по их позиции был нанесен удар с применением беспилотников, в результате которого было разрушено здание, где находились боевики.

Другой пленный военнослужащий рассказывал, что украинское командование не владело реальной обстановкой в районе Константиновки и отправило его подразделение в дом, где уже находились российские бойцы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.