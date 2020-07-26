Путин: в состав ВМФ РФ в этом году будет принято 40 кораблей и судов

Во время своей речи на Главном военно-морском параде в День ВМФ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин назвал количество кораблей, которые будут приняты на флот в течение 2020 года.

«В этом году в состав флота будет принято 40 кораблей и судов различных классов. А несколько дней назад на трех ведущих верфях России были заложены еще шесть новых кораблей дальней морской зоны», - заявил российский лидер.

По словам главы государства, уникальные преимущества будут достигаться за счет широкого внедрения современных цифровых технологий. Но при этом Путин подчеркнул, что главной силой отечественного флота по-прежнему всегда будут оставаться люди.

26 июля, в России отмечается День военно-морского флота, по случаю которого на основных базах ВМФ России пройдут парады с участием рекордного количества кораблей. Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге. В городе на Неве будет задействовано 46 кораблей, катеров и судов, в числе которых фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», корветы «Бойкий» и «Стойкий», подводные лодки «Санкт-Петербург», «Петропавловск-Камчатский», «Старый Оскол», большие десантные корабли «Минск» и «Петр Моргунов», малые ракетные корабли «Серпухов», «Мытищи», «Дмитровград», «Град Свияжск», «Советск» и многие другие.