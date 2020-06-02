Глава ФСВТС рассказал о готовности РФ поставить Турции истребители Су-35

Российские специалисты обсуждают с турецкими коллегами варианты сотрудничества в области совместного производства авиационной техники и средств противовоздушной обороны.

С таким заявлением выступил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев. Он также сообщил о готовности РФ начать поставлять Турции истребители Су-35.

«В случае принятия турецкой стороной решения о закупке данных самолетов мы готовы провести с нашими коллегами соответствующие консультации», - сказал Шугаев в интервью турецкому телеканалу Eko türk tv.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.

Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.

Су-35 способен выполнять длительный полет на трансзвуковых скоростях без включения форсажа благодаря замене двигателей АЛ-31Ф на «изделие 117С».