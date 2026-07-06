«Адреналин зашкаливает»: мехвод о легендарном танке Т-80

Легендарный «летающий танк» Т-80 отмечает 50-летний юбилей. Об этом сообщили в Минобороны России.

Полвека назад, 6 июля 1976 года, был принят на вооружение основной боевой танк Т-80. Это первый в мире серийный танк с газотурбинной силовой установкой. Прозвища, которые он получил в войсках - «бесшумный хищник», «танк Ла-Манша», «летающий танк» - говорят сами за себя.

Сегодня легендарная «восьмидесятка» серьезно изменилась. В новейшей модификации машину поставляет в ВС РФ концерн «Уралвагонзавод», входящий в госкорпорацию «Ростех». Т-80 ежедневно доказывает свою эффективность на передовой в зоне спецоперации.

Танк появился в ответ на конкретную задачу. Армии нужна была машина нового поколения с принципиально иной подвижностью. Разработку начали по постановлению Совета министров СССР от 16 апреля 1968 года. Ей занималось конструкторское бюро Кировского завода в Ленинграде.

В конце 1960-х годов советские конструкторы искали способ дать танку не просто мощность, а превосходство в динамике разгона, маневренности и боевом темпе. Выбор пал на газотурбинный двигатель - он привлекал высокой удельной мощностью, приемистостью и компактностью. ГТД превратил Т-80 в стремительную боевую машину, которая способна быстро менять позиции и навязывать свой темп противнику.

«Техника чувствует себя хорошо. Приспособлена для этих условий - и для зимы, и для весенней распутицы. Не вязнет, не зависает, выходит из ям, потрясающе себя чувствует. Проблем с этим нет», - отметил командир танка Т-80 с позывным Кадет.

Пик производства пришелся на 1988 год - тогда было выпущено 740 машин. Кроме этого, были созданы командирские модификации Т-80БК, Т-80УК, Т-80УМ1 «Барс» и другие. Всего с 1976 года выпущено более 10 тысяч танков модификаций - Т-80, Т-80Б, Т-80БВ, Т-80У и других.

В годы холодной войны Т-80 получил неофициальное прозвище «танк Ла-Манша» из-за высокой скорости (до 70 км/ч) и способности газотурбинного двигателя мгновенно запускаться в любой мороз. По расчетам штабов НАТО, в случае реального конфликта советские танковые дивизии на Т-80, тогда дислоцированные в ГДР, смогли бы пройти всю Европу и выйти к Ла-Маншу всего за 48 часов, опережая развертывание основных сил Североатлантического альянса.

«"Восьмидесятка" - это машина прорыва. Большая скорость, маневренность, точность боя», - рассказал механик-водитель группировки «Восток».

На Международной оборонной выставке в Абу-Даби в 1993 году танк назвали «летающим». Тогда российский Т-80У совершил эффектный прыжок с трамплина, мягко приземлился и сохранил полную боеспособность, продемонстрировав уникальный для тяжелой бронетехники запас прочности ходовой части и подвески.

«Сорок пять тонн едут со скоростью 60 км/ч. Знаешь, что за спиной у тебя махина, мощь. Адреналин зашкаливает. Я такого адреналина еще нигде не ощущал», - поделился механик-водитель с позывным Адвокат.

В 2014-2019 годах разработчики модернизировали версию «восьмидесятки» - Т-80БВМ. Обновление коснулось ключевых характеристик машины. Был установлен многоканальный прицел наводчика с тепловизором и лазерным каналом управления ракетами. Т-80БВМ стал первым серийным танком с динамической защитой нового поколения «Реликт». Расход топлива на стоянке при работе всех систем снизили почти в два раза.

«Сегодня модернизация танка продолжается с учетом реального боевого опыта», - отметили в концерне «Уралвагонзавод».

По словам конструкторов, оперативно внедряются решения по усилению всеракурсной защиты от БПЛА и высокоточного оружия. При этом сохраняются скоростные и маневренные качества машины. Параллельно раскрывается уникальный «арктический» потенциал платформы. Способность газотурбинного двигателя безотказно запускаться в экстремальные морозы делает танк незаменимым в условиях Крайнего Севера и Арктической зоны. В «Уралвагонзаводе» отмечают, что это станет основой для создания не только новых военных спецмашин, но и высокопроходимой гражданской техники, необходимой для освоения полярных регионов нашей страны.

Танки Т-80БВМ получают наилучшие отзывы со стороны своих экипажей на фронте. Малошумная, быстроходная, снабженная продвинутой электроникой - легендарная машина эффективно применяется для решения боевых задач.

«Хватает пары выстрелов, чтобы попасть "в яблочко". Если с закрытых огневых позиций, то мы работаем на дистанции от 8 до 11 км. Наши наводчики - профессионалы. Могут с этого расстояния в форточку снаряд положить», - подчеркнул командир танка Игорь.

В настоящее время танк Т-80 применяется не только в России. Он состоит на вооружении Белоруссии, Южной Кореи, Республики Кипр, Йемена и других стран.

Минобороны неоднократно демонстрировало кадры боевой работы легендарной машины. Так, в ведомстве показывали, как танковый экипаж группировки «Восток» уничтожил пункты размещения боевиков и опорники ВСУ в Днепропетровской области. В результате точной стрельбы осколочно-фугасными снарядами здания, используемые боевиками ВСУ в качестве укрытий, были разрушены. Сразу после этого экипаж перенес огонь на лесополосу, уничтожив фортификационные сооружения и блиндажи в опорном пункте противника.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.