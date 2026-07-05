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В Харьковской области дроноводы ударили по укрывшимся в блиндажах боевикам

Нанесение огневого поражения по вражеским опорным пунктам происходит как в ночное, так и дневное время.
05-07-2026 05:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Дроноводы группировки войск «Север» уничтожили личный состав ВСУ, укрывшийся в строениях и блиндажах в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ходе мониторинга местности операторы разведывательных дронов подразделения войск беспилотных систем отмечают потенциальные цели, отметила ведомство. Их координаты оперативно передаются на командный пункт, откуда ведется управление ударными и разведывательными подразделениями. Нанесение огневого поражения по опорным пунктам противника происходит как в ночное, так и дневное время.

Подразделения беспилотных систем наносят ВСУ потери в личном составе, лишает его опорных пунктов и укреплений, что позволяет нашим штурмовым отрядам проводить активное наступление.

Ранее расчеты САУ «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили вражеские пункты управления БПЛА в Днепропетровской области. В результате уничтожены позиции противника, средства управления и связи, а также оборудование, использовавшееся для запуска и координации беспилотников.

Материал подготовили Вероника Левшина и Николай Баранов. 

#армия #Минобороны РФ #Харьковская область #уничтожение #операторы БПЛА
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