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Дроны прикрывают инженеров при минировании позиций ВСУ под Красным Лиманом

Беспилотники помогают бойцам выполнять сложные задачи.
04-07-2026 18:50
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Командир инженерного батальона 45-й отдельной инженерной бригады группировки войск «Запад» с позывным «Зима» рассказал о боевой работе подразделений в Красном Лимане.

«Обстановка на Краснолиманском тактическом направлении сложная, но контролируемая. Соответственно, противник в большей степени пытается нарастить свое присутствие, с чем мы успешно боремся», - приводит его слова Минобороны РФ.

По его словам, на Краснолиманском тактическом направлении применяются тяжелые дроны различного назначения для выполнения задач по минированию местности, по доставке провизии и боеприпасов нашим передовым подразделениям. Соответственно, минирование производится только в тех маршрутах, где передвигается противник. Наличие местных жителей и наших подразделений российские бойцы знают и не трогают их.

Сейчас на вооружении ВСУ в основном зарубежная техника различного назначения, как пикапы и различные модификации боевых и бронированных машин, так и большое количество наземных робототехнических комплексов.

Бойцы ВС РФ поражают большое количество боевых бронированных машин западного образца, типа «Хамви» и «Max Pro» за счет минирования и потом проводят добивание, чтобы ее невозможно было эвакуировать и в дальнейшем применять.

Ранее стало известно о том, что ВС РФ освободили четыре населенных пункта в Харьковской области и сорвали ракетную атаку ВСУ на Россию.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #красный лиман
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