Артиллеристы 72-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск уничтожили укрытие с живой силой противника в Алексеево-Дружковке. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ходе воздушной разведки операторы войск беспилотных систем обнаружили группу украинских боевиков, укрывшихся в одном из зданий частного сектора поселка.

После чего артиллерийские расчеты нанесли прицельный удар по выявленному укрытию. В результате огневого поражения убежище вместе с находившейся в нем живой силой ВСУ было уничтожено.

Ведомство показало кадры, подтверждающие точное попадание и успешное выполнение боевой задачи. Отмечается, что расчеты орудий группировки войск «Юг» оказывают огневую поддержку российским штурмовым подразделениям, действующим в районе населенных пунктов, примыкающих к Константиновке.

Накануне Армия России освободила населенный пункт Василевка в Донецкой Народной Республике. Также за сутки поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, места производства и хранения беспилотников.

Материал подготовили Вероника Левшина и Николай Баранов.