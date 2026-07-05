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Артиллеристы уничтожили группу боевиков в Алексеево-Дружковке

Расчеты орудий группировки войск «Юг» оказывают огневую поддержку штурмовым подразделениям, действующим в районе населенных пунктов, примыкающих к Константиновке.
05-07-2026 06:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы 72-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск уничтожили укрытие с живой силой противника в Алексеево-Дружковке. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ходе воздушной разведки операторы войск беспилотных систем обнаружили группу украинских боевиков, укрывшихся в одном из зданий частного сектора поселка.

После чего артиллерийские расчеты нанесли прицельный удар по выявленному укрытию. В результате огневого поражения убежище вместе с находившейся в нем живой силой ВСУ было уничтожено.

Ведомство показало кадры, подтверждающие точное попадание и успешное выполнение боевой задачи. Отмечается, что расчеты орудий группировки войск «Юг» оказывают огневую поддержку российским штурмовым подразделениям, действующим в районе населенных пунктов, примыкающих к Константиновке.

Накануне Армия России освободила населенный пункт Василевка в Донецкой Народной Республике. Также за сутки поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, места производства и хранения беспилотников.

Материал подготовили Вероника Левшина и Николай Баранов. 

#армия #Минобороны РФ #артиллеристы #уничтожение #Южная группировка войск #Алексеево-Дружковка #Живая сила ВСУ
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