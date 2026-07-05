Корабли ТОФ прибыли в Китай для участия в учениях «Морское взаимодействие-2026»

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в китайский порт Циндао для участия в совместных учениях «Морское взаимодействие-2026». Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

К причалам военно-морской базы пришвартовались гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов».

Командир отряда контр-адмирал Евгений Мясоедов доложил руководству учений с китайской и российской сторон о прибытии кораблей. На церемонии встречи подняли государственные флаги России и Китая, а военный оркестр исполнил гимны двух стран.

Российские корабли встали у причала вместе с китайскими боевыми единицами - эсминцами «Аньшань» и «Кайфын», фрегатом «Уху», подводной лодкой типа «Юань», транспортом снабжения «Кэкэсили-ху» и спасательным судном «Янчэнху». Все они также примут участие в предстоящих маневрах.

Совместные учения «Морское взаимодействие-2026» пройдут в Желтом море с 6 по 13 июля. В ходе маневров военные моряки двух стран при поддержке авиации отработают спасательные операции, противолодочные задачи, противовоздушную оборону и артиллерийские стрельбы.

Ранее во Владивостоке состоялась торжественная церемония включения в состав Тихоокеанского флота нового морского буксира «Капитан Сергеев» проекта 23470. Судно официально пополнило отряд судов обеспечения.



Материал подготовили Дарья Неяскина и Николай Баранов.