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Дроноводы разнесли пункты управления БПЛА на Добропольском направлении

Противник лишился воздушной поддержки.
05-07-2026 05:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Специалисты войск беспилотных систем в составе 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» уничтожили пункты управления БПЛА и антенны связи подразделений ВСУ в зоне проведения СВО на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Координаты позиций ВСУ были установлены в результате воздушной разведки. В ходе ежесуточного мониторинга российские бойцы выявили местоположение оборудования, обеспечивающего связь и передачу данных. 

Информация была оперативно передана на пункты управления и операторам ударных беспилотников. Цели были успешно поражены точечными действиями войск беспилотных систем. Под удары попали узлы управления БПЛА и антенные системы неонацистов.

Уничтожение оборудования и самих опорных пунктов позволило лишить противника воздушной разведки и поддержки. Кроме того, украинские боевики понесли большие потери в живой силе.

Благодаря развертыванию собственных систем оптоволоконной и спутниковой связи, ВС РФ успешно осуществляют наступление сразу по нескольким направлениям.

Ранее дроноводы 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» поразили опорные пункты и средства связи врага в Харьковской области. Кадрами боевой работы поделились в российском оборонном ведомстве.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #бпла #СВО #Дроноводы
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