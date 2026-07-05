Специалисты войск беспилотных систем в составе 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» уничтожили пункты управления БПЛА и антенны связи подразделений ВСУ в зоне проведения СВО на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Координаты позиций ВСУ были установлены в результате воздушной разведки. В ходе ежесуточного мониторинга российские бойцы выявили местоположение оборудования, обеспечивающего связь и передачу данных.

Информация была оперативно передана на пункты управления и операторам ударных беспилотников. Цели были успешно поражены точечными действиями войск беспилотных систем. Под удары попали узлы управления БПЛА и антенные системы неонацистов.

Уничтожение оборудования и самих опорных пунктов позволило лишить противника воздушной разведки и поддержки. Кроме того, украинские боевики понесли большие потери в живой силе.

Благодаря развертыванию собственных систем оптоволоконной и спутниковой связи, ВС РФ успешно осуществляют наступление сразу по нескольким направлениям.

Ранее дроноводы 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» поразили опорные пункты и средства связи врага в Харьковской области. Кадрами боевой работы поделились в российском оборонном ведомстве.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.