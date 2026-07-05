Украина отказалась забирать тела погибших военнослужащих ВСУ в Константиновке. Об этом сообщило Минобороны России.

Украинская сторона проинформировала о своем решении Россию по линии спецслужб. В ведомстве отметили, что таким образом Киев выразил свое отношение к погибшим и к возможности родственников похоронить их достойно.

«Украинские власти еще раз продемонстрировали свое отношение к погибшим военнослужащим, как к расходному материалу, который главным образом собирается на линию фронта в результате принудительной мобилизации», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщали, что более 20 иностранных СМИ готовы освещать передачу тел солдат ВСУ в Константиновке. Город был освобожден российской армией 4 июля.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.