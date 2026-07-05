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Украина отказалась забирать тела погибших военнослужащих в Константиновке

Минобороны РФ предлагало прекратить огонь и передать тела.
05-07-2026 16:47
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Украина отказалась забирать тела погибших военнослужащих ВСУ в Константиновке. Об этом сообщило Минобороны России.

Украинская сторона проинформировала о своем решении Россию по линии спецслужб. В ведомстве отметили, что таким образом Киев выразил свое отношение к погибшим и к возможности родственников похоронить их достойно.

«Украинские власти еще раз продемонстрировали свое отношение к погибшим военнослужащим, как к расходному материалу, который главным образом собирается на линию фронта в результате принудительной мобилизации», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщали, что более 20 иностранных СМИ готовы освещать передачу тел солдат ВСУ в Константиновке. Город был освобожден российской армией 4 июля.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ
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