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Российские разведчики провели учения на полигоне в Таджикистане

Они отработали ведение боя в населенном пункте и в горной местности.
06-07-2026 06:45
© Фото: Пресс-служба Центрального военного округа © Видео: Пресс-служба Центрального военного округа

Бойцы 201-й гвардейской военной базы Центрального военного округа отработали штурм опорных пунктов и траншей с использованием внедорожников «Улан». Российские военнослужащие на полигоне в Таджикистане совершенствуют навыки, которые получили в ходе спецоперации. Кадры с тренировки показала пресс-служба ЦВО.

На учениях они отработали ведение боя в населенном пункте, в горной местности и зачистку зданий. Особое внимание уделялось работе штурмовиков в составе боевых троек.

«Руководствуемся опытом СВО, так как в реальных боевых действиях работа ведется под непосредственным воздействием беспилотных летательных систем. Соответственно, заходя в траншею, первый номер работает по нижним этажам. Второй номер работает над вторым этажом. Третий номер прикрывает небо от воздействия FPV-дронов», - рассказал командир взвода разведывательного батальона 201-й гвардейской военной базы ЦВО с позывным Корж.

Основной целью занятий является совершенствование профессиональных навыков и поддержание высокого уровня боевой готовности подразделений. Дислоцированная в Таджикистане 201-я гвардейская военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Она расположена в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Ранее на полигоне Академии сухопутных войск Коммадам российские и лаосские военные провели совместные учения по захвату объекта, имитирующего террористическую базу. На мероприятие был приглашен чрезвычайный и полномочный посол России в Лаосе Сергей Жесткий.

Согласно легенде, военные обнаружили скопление сил незаконного бандформирования. Совместная группа спецназа запросила огневую поддержку минометной батареи и ударных дронов. Чтобы блокировать район боевых действий и перехватить отступающих боевиков, десант из России и Лаоса высадился в тылу врага. После артиллерийского удара и работы FPV-дронов две группы спецназа на багги атаковали здание.

Материал подготовили Анастасия Митина и Николай Баранов.

#армия #учения #таджикистан
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